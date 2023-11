Perugia | 70enne stuprata e uccisa | arrestato il vicino di casa

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Marielle Soethe era stata violentata ea 70 anni a novembre dell'anno scorso a Citerna in Val Tiberina. Oggi è statoun cinquantenne dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale die di Città di Castello ed è stato portato nel carcere umbro di Capanne. L'uomo, originario della Romania ma residente da anni in Italia, conosceva da tempo la vittima. Le tracce biologiche, repertate sul corpo della donna, di origine tedesca, hanno fatto scoprire una corrispondenza con l'proprio nelle lesioni da difesa. Secondo l'ultima tesi investigativa l'uomo, conosciuto dalla vittima, sarebbe entrato nell'appartamento con il suo consenso e, dopo la violenta aggressione anche di natura sessuale, l'avrebbe. La donna, lo scorso 1 dicembre, era ...

I numerosi sopralluoghi tecnici, eseguiti nell'appartamento dai carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche die del Ris di Roma, insieme ai medici dell'Istituto di medicina legale, ...

