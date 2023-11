Personalizzato per Osimhen | il recupero prosegue

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Dopo la settimana della sosta di campionato, il Napoli di Walter Mazzari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. La squadra si è allenata al centro sportivo di Castel Volturno in vista dell’impegno contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di seguito, il comunicato degli azzurri: Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto seduta finalizzata al possesso palla e lavoro di resistenza. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha svolto allenamentoin palestra e in campo”. Fantacalcio.it per Adnkronos il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.