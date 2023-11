Perseguita l' ex fidanzata e cerca di comprare acido sciogli metalli | arrestato

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 20 novembre 2023) Stavando di reperire un "" per «ere pure dei» e il timore degli inquirenti e che volesse usarlo contro la sua ex, già vittima da un paio di mesi di una «inquietante strategia di ossessivo controllo e logoramento psicologico», che comprendeva l'intrusione nei suoi profili internet e social per pubblicare, tra l’altro, foto o commenti con insulti. Con l’accusa...