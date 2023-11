(Di lunedì 20 novembre 2023) L'delledidall'Università diper l'avvio deidella scuola secondaria nel 2023/24. Gli atenei sono in attesa della risposta relativa all'accreditamento. L'articolo .

Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU - le Università che attivano i corsi e per quali classi di concorso [ELENCO AGGIORNATO]

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU - alcune Università hanno chiesto posti anche per le classi di concorso in cui il Ministero propone zero

Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU - le Università che attivano i corsi e per quali classi di concorso [ELENCO AGGIORNATO]

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU - classi di concorso richieste dall’Università di Bologna. Non saranno attivati i corsi per conseguire ulteriore abilitazione

Percorsi abilitanti secondaria, quali classi di concorso ha richiesto l'Università di Torino

Ecco le classi di concorso richieste dall'Università degli Studi di Torino per l'attivazione deidella scuola secondaria primo e secondo grado. Tutti gli Atenei sono in attesa di conoscere l'esito della richiesta di accreditamento per poter avviare le procedure di iscrizione, ...

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, elenco classi di concorso richieste dall’Università di Siena Orizzonte Scuola

Università di Sassari: quali percorsi abilitanti si intendono attivare per l'anno accademico 2023/24 Obiettivo Scuola

Percorsi abilitazione docenti, le Università che hanno attivato le pagine di riferimento per i corsi (AGGIORNAMENTO 20 novembre)

Percorsi formativi abilitanti per l’insegnamento, la macchina organizzativa riguardante l’avvio dei corsi abilitanti si è messa in moto con la pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale. I corsi che ...

Classi di concorso insegnamento, laurea in giurisprudenza, cosa insegnare e come abilitarsi

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato, lo scorso 25 settembre, il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione ...