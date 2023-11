Perché Ucraina-Italia si gioca in Germania? Le squadre in campo alla BayArena

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’attesa è quasi finita:sono pronte a scendere inper la gara decisiva delle qualificazioni a Euro2024. La squadra di Luciano Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre per staccare il pass. La squadra azzurra non dovrà commettere l’errore di difendersi e accontentarsi del pareggio. E’ quasi tutto pronto per la partita delladi Leverkusen, in. Da anni, ormai, l’nonle partite casalinghe in casa e il motivo è semplice: lo scoppio della guerra con la Russia ha portato la UEFA a cancellare le partite interne. Foto di Domenic Aquilina / AnsaL’ha trovato ospitalità proprio dal Leverkusen: “siamo felici di poter inviare un messaggio, per quanto piccolo, di solidarietà con il nostro ...