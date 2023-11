Perché Milei non è un pericolo per la democrazia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il nuovo presidente dell’Argentinanon è un “per la” «Viva la libertà, c…o», ripetuto per ben tre volte. Solo la chiusura del discorso della vittoria del 53enne economista libertario Javier, il nuovo presidente argentino, è stata “poco moderata”, usando un eufemismo ed assai poco “presidenziale”. Per il resto, nei 17 minuti in cui ha letto un discorso scritto, l’economista che ha stravinto le presidenziali di ieri in Argentina (con l’11,4 per cento di vantaggio, tre milioni di voti, sul 51enne peronista kirchnerista Sergio Massa) ha ribadito i punti del suo programma. Ovvero le ricette economiche della scuola austriaca di Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises. Ma chi è e che cosa vuole fare il nuovo presidente?è a favore di una riforma finanziaria radicale per ...