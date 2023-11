Perché il futuro è di Sinner

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 novembre 2023) La sconfitta maturata nell’atto conclusivo delle ATP Finals di Torino al cospetto del numero 1 della classifica mondiale Novak Djokovic non toglie nulla allo strepitoso 2023 vissuto da Jannik. Quella che si avvia ormai verso le battute finali è stata infatti la stagione della consacrazione di un talento cristallino che ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista assoluto del tennis mondiale nel prossimo decennio. Ciò che colpisce maggiormente del 2023 diè il suo crescendo di prestazioni e di risultati in una annata in cui ha conquistato il suo primo Masters 1000 in carriera (sul cemento di Toronto ad agosto) e ha raggiunto il proprio best ranking di sempre al numero 4 della classifica ATP (eguagliando un certo Adriano Panatta). Ed il tennis magistrale che ci ha regalato nel cosiddetto “Torneo dei Maestri” a Torino, ...