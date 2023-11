Perché ha fatto questo a Giulia? | il padre di Filippo sotto choc

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Travolti, anche loro, da un dramma senza fine. I genitori diTuretta sono intervenuti domenica 19 novembre a Dritto e rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il 22enne ha ucciso brutalmente l'ex fidanzata,Cecchettin. L sua fuga è durata sette giorni, lo studente padovano è stato catturato ieri in Germania, vicino Lipsia. "Siamo ancorashock per quello che è successo, per quello che ha combinato nostro figlio...non riusciamo a capire come possa averuna cosa così, un ragazzo al quale abbiamo cercato di dare tutto", ha detto Nicola Turetta, ildi. "Facciamo tantissime condoglianza alla famiglia di", ha detto l'uomo, " cui siamo vicinissimi". In collegamento c'era Elena Cecchettin, la sorella di ...