Perché Gialappa’s Show non va in onda questa sera su Tv8 | il motivo

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 novembre 2023), 20 novembre 2023, non va insu Tv8 e Sky Uno la nuova puntata di, il programma comico condotto da Il Mago Forest? Ve lo diciamo subito. Si tratta di una semplice scelta di palinsesto, visto che, in diretta su Rai 1, c’è la partita fmentale dell’Italia contro l’Ucraina, decisiva per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. Una scelta quindi per non penalizzare gli ascolti, visto che gran parte del pubblico sarà sintonizzato sulla partita. Al posto didalle 21.30 Tv8 proporrà il film Io prima di te. Quando andrà inla puntata di...