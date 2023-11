Perché ci arrabbiamo quando parliamo di scienza?

Leggi su butac

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il weekend scorso abbiamo celebrato i primi dieci anni di BUTAC e Minerva. Dieci anni nei quali abbiamo tentato di trasformare la divulgazione e la lotta contro le bufale in una passione da condividere. L’evento DIS-ORDER che si è tenuto a Bologna il 10 e 11 novembre 2023 è stato ideato proprio per festeggiare un traguardo che crediamo importante. Per noi è stato un regalo alla città di Bologna (e non solo, visto che quasi tutta la rassegna è stata trasmessa in streaming). Purtroppo – ma poco sorprendentemente – a livello locale non c’è stata pressoché alcuna copertura mediatica di questa intensa due giorni di tavole rotonde e spettacolo. Quindi cerchiamo di ovviare noi con qualche articolo che possa trasmettervi quanto è stato detto in questi eventi pubblici, che potete rivedere integralmente sul nostro canale YouTube. Oggi partiamo con l’incontro che ha aperto la ...