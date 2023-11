Per tutti i Samsung Galaxy S22 l’atteso aggiornamento con Android 14

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sono ottime le notizie che arrivano in queste ore per gli utenti che si ritrovano in possesso di unS22, soprattutto in relazione a chi sperava che entro fine novembre potesse effettivamente partire la distribuzione dell’con14 e One UI 6.0 in versione stabile. Già, perché le previsioni fatte lo scorso fine settimana sul nostro magazine si sono rivelate veritiere, con il pacchetto software destinato ad essere disponibile per, anche qui in Italia, nel giro di pochissime ore. Vediamo come stanno le cose, grazie alle indicazioni trapelate fino a questo momento. Arriva suS22con14 e One UI 6.0 da ...