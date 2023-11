Per fare questa torta alta e soffice non serve farina | è buonissima ed ha solo 100 kcal

Leggi su donnaup

(Di lunedì 20 novembre 2023) Unadestinata a diventare il dolce preferito di tutta la famiglia è laallo yogurt. Potrai gustareallo yogurt in qualsiasi momento della giornata e sarà super buona e nutriente. Anche i tuoi ospiti, dopo il primo assaggio, l’adoreranno. Il risultato del tuo lavoro ti permetterà di servire a tavola unacosìda sciogliersi letteralmente in bocca e sarà anche super leggera come una nuvola. Infatti potrai gustarla senza problemi anche se sei a dieta proprio perché il suo apporto calorico è molto basso. La preparazione è davvero facile e per renderla elementare potrai guardare tutti i passaggi grazie al video tutorial che troverai a fine pagina.allo yogurt: ingredienti e preparazione. In un’oretta di tempo potrai servire a ...