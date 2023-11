Pensioni di dicembre 2023 | esempi di aumenti per fasce di reddito

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Negli ultimi anni, complice la situazione post pandemia e la guerra in Ucraina, abbiamo assistito ad una fiammata dell’inflazione, in grado di minacciare il potere d’acquisto dei cittadini ed erodere le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e le. Con riferimento proprio ai trattamentistici, il legislatore ha introdotto una serie di misure protettive anti – inflazione. Tra queste figura il riconoscimento della rivalutazione definitivagià dal prossimo cedolino di. Una decisione, quest’ultima, figlia del recente Decreto Anticipi.Analizziamo la novità in dettaglio e quali effetti avrà sugli assegni di.Leggi anche >> “2024: tutte le novità in Legge di bilancio” Indice Aumento ...