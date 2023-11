Pedone travolto e ucciso a Roma | morto un 40enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Unè stato investito eieri sera, domenica 19 novembre 2023. La vittima aveva 40 anni. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto 118 e Polizia Locale diCapitale. Due incidenti mortali a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Ieri sera, in Via di Castel di Leva, altezza civico 108, unè stato investito e. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia diCapitale. La vittima è un uomo romeno di 40 anni. Il mezzo investitore, da quanto si apprende, è una BMW 316: al volante un uomo italiano di 50 anni, portato al Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito (che sarebbero risultati negativi, ndr). La salma delè stata portata a Tor Vergata. Foto di ...