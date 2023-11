Pd | sindaco-scandalo | denuncia la destra | lavorano troppo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Basta, stop, fermate quei due: fermateli, per carità! Quei due, considerati dalla sinistra disturbatori seriali, di più, dei martelli pneumatici, sono Daniele Pizzichi e Charlie Lynn, consiglieri comunali a Follonica, nel Grossetano. Il primo è della Lega, il secondo di Forza Italia. Il Comune di Follonica, da sempre amministrato dalla sinistra, è guidato dal Pd, ilè Andrea Benini, e l'amministrazione aveva segnalato in procura i due consiglieri di minoranza perché da marzo a novembre dell'anno scorso avevano presentato in aula 41 interrogazioni. «Troppe, non permettono agli uffici di lavorare serenamente», questa la contestazione. Quarantun interrogazioni in 9 mesi significa 4-5 al mese, non una montagna, ma anche fossero state 100, non conta più la qualità, l'interesse pubblico, che la quantità? Comunque: la procura, legittimamente, su segnalazione ...