PayPal e Mooney Rivoluzionano i Pagamenti in Italia | Nuove Soluzioni per la Pubblica Amministrazione e Oltre

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’evoluzione tecnologica ha trasformato modalità e abitudini di pagamento, distanziandoci sempre più dall’esperienza “fisica” tipica dei casinò tradizionali. Oggi, in, una novità significativa arricchisce il panorama deidigitali:ha introdotto una funzione innovativa, permettendo ai cittadini di saldare le bollette pagoPA direttamente dall’app, attraverso la scansione di un QR Code. Questa evoluzione segna un passo importante nel settore deielettronici, mostrando come la tecnologia possa facilitare e rendere più sicure le transazioni quotidiane. La funzionalità, unica nel suo genere in Europa, è stata resa possibile grazie alla partnership tra, un’eccellenza nel settore fintech, partecipata da colossi come Enel e Intesa ...