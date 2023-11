Paventi | «A Mkhitaryan la sosta fa bene! Grandi precedenti»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023)ha di fatto già la maglia da titolare per Juventus-Inter di domenica, non essendo in nazionale.ricorda come nelledue partite di rientro dalle soste sia stato decisivo. DI RIENTRO – Andrea, a Sky Sport 24, elogia Henrikh: «Comunque gioca bene, è veramente un equilibratore lì in mezzo al campo. Fa legna ma sa anche proporre, ha i mezzi per incidere. Statisticamente ha fatto la differenza rimanendo a lavorare fra le settimane meno amate dagli allenatori, perché con laci sono pochi giocatori. Al rientro dalladi settembre, contro il Milan, fece doppietta e fu il migliore in campo. Dopo quella di ottobre, a partita finita, si procurò il rigore contro il Torino. Aha fatto bene ...