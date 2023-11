Partiti | Alemanno lancia movimento e sfida Meloni | ' noi non siamo di estrema destra' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - ''Nonundi. Noi nasciamo percependo la scelta profonda e strategica di Fratelli d'Italia di diventare un partito conservatore, neo liberista e ultra-atlantista. E questa è una cosa che non ci appartiene minimamente''. Giannipresenta in una conferenza stampa alla Camera il suo nuovopolitico, cheGiorgiada. L'ex sindaco di Roma, portavoce del Forum dell'Indipendenza italiana, spiega le prossime tappe: sabato 25 e domenica 26 si terrà al Midas di Roma l'Assemblea di fondazione della sua 'creatura' dove verranno annunciati nome e simbolo (''oggi non posso dire nulla, sarebbe un sacrilegio svelarli adesso''). Quando gli chiedono se correrà ...