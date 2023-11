Partita della solidarietà | “Una bella giornata di sport nel segno della beneficenza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Il calcio d’inizio del sindaco Clemente Mastella stamane al Vigorito ha dato il via ad una straordinariadi, nelproprio nellaInternazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza celebrata oggi in tutto il mondo. Latra Nazionale Attori e circoloivo Rai è stato un successo, un bel momento di filantropia e un ulteriore elemento di promozionecittà edelle sue bellezze”, così in una nota i consiglieri Vincenzo Lauro () e Francesco Farese (Istruzione). “I numeri, grazie ad una ...