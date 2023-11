Papa Francesco come mai visto | canta “O sole mio” – Video

(Di lunedì 20 novembre 2023) Nessuno mai avrebbe immaginato una scena del genere. Eppure è successa, fra la simpatia dei suoi stessi protagonisti. Un incontro speciale che haprotagonista lo stessointento ad ascoltare e, anche in parte, ad accompagnare con il canto. La famosissima canzone napoletana “Omio”, diventata quasi un vero e proprio patrimonio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Angelus. L’appello di Papa Francesco : non rassegniamoci!

Papa Francesco celebra per i poveri e poi pranza con loro - alla messa a San Pietro : «Basta con l'indifferenza»

Papa Francesco : “Oggi si preferisce avere un cagnolino che un figlio. Ci sono più veterinari che pediatri e questo non è un buon segnale”

Il "grido" del vescovo di Loikaw, città sotto assedio. In cattedrale, colpita e danneggiata, sono rifugiate ancora delle persone

E' il vescovo a raccontarlo al Sir, dopo che domenica 19 novembreall'Angelus ha parlato "insolitamente" di Myanmar la cui popolazione, ha detto, "continua a soffrire a causa di ...

Papa Francesco: "Più veterinari che pediatri, non è un bel segnale". La replica: "Cani e gatti curano la soli… La Stampa

Papa Francesco: “Oggi si preferisce avere un cagnolino che un figlio Il Fatto Quotidiano

Argentina, la vittoria di Milei e l'incognita dei rapporti con il Vaticano dopo le terribili offese a Papa Bergoglio

Non deve essere stato un risveglio facile per Papa Francesco nell'apprendere i risultati del ballottaggio delle presidenziali in Argentina. Il nuovo presidente è Javier Milei, il ...

800 anni di santità francescana

Il Sito utilizza i cookie per raccogliere e conservare informazioni sulle preferenze degli utenti. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Informativa sulla Privacy.