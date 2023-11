Paolo Sbraccia eletto presidente del Comitato Borgo di Palidoro

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023) Fiumicino, 20 novembre 2023 – Il 9 novembre scorso è stata una giornata che segna un nuovo capitolo per la comunità diè stato rideldi. La sua riconferma arriva dopo anni di impegno dedicati al servizio della comunità, e la sua vittoria alle elezioni rappresenta la fiducia rinnovata dei cittadini delnel suo operato e nella sua visione. Unri, figura conosciuta e apprezzata nella comunità, ha deciso di ricandidarsi per la carica di, un ruolo che ha già ricoperto 9 anni fa con dedizione e passione, e che ha lasciato per motivi di lavoro. ...