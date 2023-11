Panama vs Costa Rica – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 20 novembre 2023)è in una posizione solida per tornare alle semifinali della CONCACAF Nations League per la seconda campagna consecutiva quando ospiterà lain un incontro decisivo di ritorno martedi 21 novembre all’Estadio Rommel Fernandez. I Los Canaleros hanno ottenuto un’impressionante vittoria per 3-0 contro ini giovedì scorso, dando loro un enorme vantaggio in vista diCity. Il calcio di inizio divsè previsto alle 3 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreFin dal fischio d’inizio di giovedì, i panamensi sono sembrati la squadra superiore, andando ...