Pallanuoto femminile | le migliori italiane dell’ottava giornata di A1 Bianconi ancora dominante

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è conclusa anche l’ottavadel campionato di Serie A1 di. Andiamo a scoprire nel dettaglio leazzurre in acqua nei sei match giocati.OTTAVASERIE A1Robertauna volta in questa classifica. L’età passa, ma lei resta decisiva in tutti i frangenti: Rapallo che vince e resta in orbita grazie alle cinque reti dell’attaccante del Setterosa. Chiara Ranalli: SIS Roma che domina contro il Cosenza, l’attaccante si scatena e sigla cinque delle diciotto reti delle capitoline. Bianca Romanò: l’attaccante del Como Nuoto si esalta in trasferta a Genova e trova una performance tra 4 reti, proprio lo scarto che c’è a fine partita tra le ...

Pallanuoto : Europei maschili tolti a Israele si giocheranno in Croazia - torneo femminile in Olanda

Il Rapallo Pallanuoto espugna la Scuderi: battuta in rimonta la Brizz

Rapallo . Un Rapallo dai due volti espugna la Scuderi, battendo in rimonta la Brizz per 13 a 10, nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A1 di. Partono male le ragazze di coach Antonucci che poi sfoderano una prova di forza e carattere mettendo in luce le qualità dell'intera rosa.

Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell'ottava giornata di A1 ... OA Sport

Pallanuoto femminile, Serie A1: Cosenza battuto 18-8 dal Sis Roma StrettoWeb

A1 F. Zizza presenta la giornata. Padova-L'Ekipe su WPC

Mercoledì 22 novembre è in programma l’ultimo turno infrasettimanale dell’anno. Si giocano tre partite su cinque (le altre restano programmate sabato) per favorire gli impegni internazionali dei club ...

Il Rapallo Pallanuoto espugna la Scuderi: battuta in rimonta la Brizz

Prova di carattere e di forza per le liguri che si impongono in trasferta 13 a 10, Cadona: "Un inizio non brillante, poi abbiamo avuto una ottima reazione" ...