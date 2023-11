Paginate e paginate per Giulia E nessuno si fila la dottoressa di Reggio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 novembre 2023) 00:00 Ma qua siamo davvero impazziti. Tredici pagine per la morte della povera. E mezza notizia per il medico, sempre donna, uccisa a. 04:00 Tredici pagine di pippe sociologiche sull’affettività e sul patriarcato. Spiegatemi è colpa del padre di, unico straordinario personaggio di questa storia? 05:45 Da brividi le dichiarazioni della Ferragni. Ma c’è un limite al marketing? 07:50 E poi le polemiche con il governo. Ma questi sono matti. solo Libero si premura di citare le statistiche: 73 femminicidi e in calo rispetto agli anni precedenti e tra gli ultimi in Europa. Ma di che stiamo parlando? 09:55 Parola ai commensali. 10:50 Capezzone e Sallusti sull’omicidio diCecchettin. 11:45 Gaza e le foto degli ostaggi trascinati in ospedale dai terroristi. Grande Magdi Allam sul Giornale. 12:45 ...