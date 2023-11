Pagelle TV della Settimana 13-19 Novembre 2023 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 novembre 2023) Jannik Sinner10 a Jannik Sinner. Il tennista trentino ha monopolizzato lasportiva e catodica riunendo davanti al video milioni di italiani, che hanno scoperto e riscoperto il tennis, costringendo altresì manovre di palinsesto last minute pur di evitare ogni sfida. Giovanissimo, schivo, non ancora fagocitato dalla tv e dai media, ha tutte le carte in regola per un grande futuro.8 all’eventualità di un ritorno su Rai2 dei reality. Simona Ventura, con Davide Maggio, a Tv Talk auspicava una nuova edizione di Music Farm. E’ innegabile che alla seconda rete servano show di carattere, che facciano discutere e aiutino un’identità di rete spesso appannata. 7 a Tale e Quale Show. Un po’ sottotono rispetto agli ultimi anni, in cui aveva invertito una parabola discendente, il talent delle imitazioni continua, in ogni caso, a mostrare una ...