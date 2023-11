Ottava giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 20 novembre 2023) In attesa di scontrarsi nel posticipo, Bologna e Brescia vengono momentaneamente raggiunte in testa alla classifica da Napoli e Trento nell’. I partenopei passano a Treviso(76-79), mentre i trentini fanno fuori Brindisi(81-71). Si rialzano Milano, che infligge una dura sconfitta a Venezia(95-72), e Tortona che, dopo due ko consecutivi, trionfa a Reggio Emilia(90-77). Sorrisi anche per Varese, 94-73 su Scafati, Pistoia, 68-63 contro Sassari, e Cremona, 96-69 su Pesaro.: I RISULTATI TRENTO-BRINDISI 81-71 PISTOIA-SASSARI 68-63 UNIVERSO TREVISO-GEVI NAPOLI 76-79 VARESE-SCAFATI ...