Ostia | coppia di sbandati tenta di aggredire una ragazza | il cane la salva

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tre coppie disarebbero diventati l’incubo per pendolari e residenti nei pressi della Roma-Lido a. Ormai da settimane, queste persone in emergenza sociale si sarebbero resi protagonisti dite aggressioni e furti ai danni della cittadinanza locale, orchestrando delle situazioni per poter provare ad adescare le proprie vittime. Le coppie composte da un maschio e una femmina, vedrebbero la donna chiedere aiuto piangente, con l’uomo che improvvisamente aiuta quella persona che si ferma a darle aiuto. Coppie didiventano l’incubo ditrate aggressioni e rapine Le maggiori segnalazioni di questi piccoli delinquenti, già segnalati alle forze dell’ordine e probabilmente con problemi di tossicodipendenze, arrivano dal quadrante di Lido Nord. Qui, in ...