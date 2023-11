Ostia – Controlli dei Carabinieri | 3 arresti e droga sequestrata

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Idella Compagnia dihanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio improntato a rafforzare la percezione di sicurezza nelle aree con maggiore afflusso di persone, in prossimità della fermata metropolitana “lido centro”. Complessivamente sono state controllati 172 persone, 58 veicoli e 1 esercizio commerciale. Un uomo di 67 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento; è stato trovato in possesso di complessivi 21,9 gr. di marijuana e 1,04 gr. di hashish suddivisi in dosi pronte allo spaccio e la successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso il rinvenimento di ulteriori 196,65 gr. di hashish, 0,45 gr. di crack, materiale per il confezionamento e pesatura, nonché alcune cartucce cal. 7.65, illegalmente detenuti. Un uomo di ...