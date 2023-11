Osimhen e Zielinski lavorano anche per Napoli-Inter | gli aggiornamenti

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023)sono due dei giocatori non al meglio nel, che sabato sfida l’Atalanta ma poi avrà Real Madrid ein rapida successione. In collegamento con l’ultima edizione di Sky Sport 24, Ugolini fa il punto. RECUPERANO ENTRAMBI – La situazione in casariassunta da Massimo Ugolini: «Continua a lavorare a Castel Volturno Victor, che spera di rientrare nella lista dei convocati per l’Atalanta. Punta a mettere trenta minuti nelle gambe per preparare le gare contro il Real Madrid, l’e la Juventus. Piotrdovrebbe tornare stasera a: è tonsillite, quindi non ci sono problemi per la partita di sabato».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...