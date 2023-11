Osimhen contro l’Atalanta dovrebbe avere trenta minuti nelle gambe Sky

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il Napoli continua a prepararsi sotto la direzione di Mazzarri per la ripartenza del campionato. Sabato si gioca Atalanta-Napoli e il tecnico toscano prepara la partita con i pochi giocatori a disposizione, considerando che il nucleo fondamentale della squadra è impegnato con le rispettive nazionali. Massimo Ugolini in collegamento con gli studi di Sky Sport fornisce ulteriori aggiornamenti, anche sulle condizioni di Zielinski. Le parole dell’inviato di Sky: «Zielinski ha la tonsillite. Ha mal di gola e mal d’orecchio. Il termine scientifico utilizzato ha messo tutti un po’ in agitazione. Diciamo un male di stagione, quindi non ciro essere problemi nella gestione di questo malanno di stagione che poi ha vare intensità. Lui ha una brutta tonsillite che verrà trattata in questi giorni. Sabato ciessere. Mazzarri conta di ...