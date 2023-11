Oroscopo 2024 di Branko | il libro è su Amazon al prezzo più basso

Leggi su cultweb

(Di lunedì 20 novembre 2023)torna con il suoo meglio come cita la copertina del suoedito da Mondadori Calendario Astrologico. Ilè disponibile in pre-order, uscirà infatti il prossimo 28 novembre, a unscontato su. Il noto astrologo anticipa l’arrivo del nuovo anno, ormai alle porte visto che manca un mese e mezzo al, specificando che il suo nuovoè “Un viaggio tra le stelle delche vi stupirà. Saremo sotto la volontà di Plutone, il grande giudice trasformatore dello Zodiaco”. Proprio come specificato da Simon and the Stars questo nuovo anno vedrà in Plutone l’ago della Bilancia. Il pianeta entrerà in Acquario e vi resterà per i prossimi vent’anni, segno di grandi trasformazioni ...