“Ora lo posso dire” Tu si que vales | Sabrina Ferilli rompe il silenzio dopo la finalissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023), arriva il messaggio a sorpresa. La splendida e ironica attrice romana fa breccia nel cuore dei fan per bravura oltre che per la sua indubbia bellezza. Eha vestito i panni di presidentessa di giuria nel corso della trasmissione di successo Tu sì que, insieme ai colleghi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. E a distanza di poche ore dalla proclamazione del vincitore,ha voluto lanciare un messaggio molto preciso. Il messaggio a sorpresa diladi Tu sì que. Un vero e proprio successo anche per la conduzione che nel corso della decima edizione ha visto al timone un trio sorprendente, composto da Giulia Stabile, ...