Operaio morto a Roma | è rimasto schiacciato da macchinario

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Unin un incidente sul lavoro in un cantiere in un palazzo in via Ludovisi a. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, inutilmente, hanno provato a rianimarlo e i carabinieri della stazione divia Vittorio Veneto e della compagnia diCentro. L'sarebbeda un. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Operaio foggiano 57enne morto dissanguato in casa in Emilia Finestra in frantumi

Operaio di Deliceto morto dissanguato in casa in Emilia : fermato il coinquilino - foggiano. Accusa : omicidio Il rinvenimento del corpo da parte del terzo occupante dell'abitazione

Dramma in città - operaio trovato morto in casa : c’è un fermo

Incidente sul lavoro nel centro di Roma, morto operaio

Incidente sul lavoro a Roma. Unschiacciato da un macchinario in via Ludovisi 46, vicino via di Porta Pinciana. Il cantiere è all'interno di un palazzo. A nulla sono valsi i soccorsi dei medici del 118 che hanno piu ...

Operaio morto in A12, due indagati. La Procura dispone accertamenti LA NAZIONE

Joss Ackland, morto l'attore di “Arma letale 2” e “Caccia a ottobre rosso”: aveva 95 anni

Addio a Joss Ackland: l'attore britannico ha recitato in oltre duecento tra film e telefilm ed noto soprattutto per aver interpretato pellicole come «Arma letale ...

Incidente sul lavoro, muore un operaio al centro di Roma

Tragedia a Roma per l'ennesimo incidente sul lavoro. E' morto un operario all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio sia ...