Operaio morto a Roma | è rimasto schiacciato da macchinario

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Unin un incidente sul lavoro in un cantiere in un palazzo in via Ludovisi a. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, inutilmente, hanno provato a rianimarlo e i carabinieri della stazione divia Vittorio Veneto e della compagnia diCentro. L'sarebbeda un. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Fatti di Paese.

Dramma in città - operaio trovato morto in casa : c’è un fermo

Operaio morto in A12, due indagati. La Procura dispone accertamenti LA NAZIONE

Roma, operaio muore in un cantiere del Centro: è rimasto schiacciato da un macchinario. Lascia moglie e figli

Tragedia sul lavoro nel centro di Roma. È accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra che l'operaio ...

Roma, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da macchinario

Incidente sul lavoro mortale a Roma: vittima un operaio. E'accaduto all'interno del cantiere di un palazzo in via Ludovisi, in zona via Veneto. Dalle prime informazioni, sembra un lavoratore sia ...