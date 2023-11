“Omicidio volontario aggravato L' accusa a Turetta dopo il terribile gesto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023)dal legame del vincolo affettivo e sequestro di persona. Sono queste al momento le accuse formulate dalla procura di Venezia contro Filippoper l'uccisione dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Un quadro che «solo all'esito delle consulenze e degli ulteriori approfondimenti potrà essere meglio chiarito» viene precisato nella nota del procuratore Bruno Cerchi. Il ritrovamento del corpo di Giulia ha cambiato i fatti: l'arresto del 22enne in Germania - su mandato europeo da parte della polizia tedesca - «ha posto un punto fermo nelle indagini. Sono in corso - si spiega - le necessarie attività processuali per la consegna dell'indagato che devono tenere conto anche delle norme processuali della Repubblica federale tedesca e quindi delle modalità e dei tempi ivi previsti». ...