Omicidio Giulia Cecchettin | la sorella | “Mostri? No | figli del patriarcato”

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Il femminicidio è undi Stato perché lo Stato non ci tutela, perché non ci protegge. Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere”. Sono parole lucide quelle che Elena, ladi(uccisa a coltellate dall’ex-fidanzato), affida al Corriere della Sera. Una lettera in cui la giovane parla di “cultura dello stupro” e di “”. Fabio Turetta non è un mostro. Quel “bravo ragazzo” che ha strappato alla vita con decine di coltellate laè una persona responsabile. Quello di Elena è un discorso che è un atto d’accusa verso la società, un appello a far sì che non succeda più.