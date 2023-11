Omicidio di Giulia Cecchettin | la sorella | Dobbiamo proteggere la vita delle ragazze

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2023 "Penso che un minuto di silenzio per mianon faccia la differenza. Non è necessario. Questo fatto va preso come esempio e va trasformato in potere per cambiare ladi altre persone in futuro. Piangere non serve a nulla,lanel futuro e quelle del presente, che sono ancora qui. Questo avrebbe voluto" lo ha detto il padre di, la ragazza uccisa da Filippo Turetta nel veneziano. Courtesy: Medianordest Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev