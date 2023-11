Omicidio di Giulia Cecchettin | la lettera della sorella Elena

(Di lunedì 20 novembre 2023), ladi: la 22enne di Vigonovo scomparsa l’11 novembre scorso insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta e trovata morta sabato scorso nei pressi del lago di Barcis, ha scritto unaal CorriereSera in cui parla di Filippo Turetta. “Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. I mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato,cultura dello stupro. La cultura dello stupro è ciò che legittima ogni comportamento che va a ledere la figuradonna, a partire dalle cose a cui talvolta non viene nemmeno data importanza ma che di importanza ne hanno eccome, come il controllo, la possessività, il catcalling. Ogni uomo viene privilegiato da questa cultura”, ha scritto la ...

Omicidio Giulia Cecchettin - in Germania convalidato arresto Filippo Turetta : è in carcere

Fiaccolata per Giulia Cecchettin a Vigonovo: migliaia di persone in piazza per ricordare la 22enne

Migliaia di persone hanno salutato per l'ultima voltaCecchettin , l'universitaria di 22 anni per il cuiè stato arrestato l'ex fidanzato, Filippo Turetta, rintracciato in Germania. Alla fiaccolata a Vigonovo , in provincia di Venezia, ...

Omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta arrestato in Germania mentre era fermo in autostrada - Giulia, oggi l'omaggio della sua università - Giulia, oggi l'omaggio della sua università RaiNews

Omicidio Giulia Cecchettin, in Germania convalidato arresto Filippo Turetta: è in carcere Sky Tg24

Omicidio Giulia, le tappe dell'orrore

Giulia Cecchettin: il padre di Filippo, "appena avrò il coraggio andrò dalla sua famiglia"

Nicola Turetta, padre di Filippo, il 22enne accusato di aver ucciso Giulia Cecchettin, parla con giornalisti del figlio. "Sono contento che torni a casa. Vado a riprendermelo... però Gino poverino è ...