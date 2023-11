Omicidio Cerciello | scattò foto di Hjorth bendato | carabiniere condannato a un anno

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Il tribunale di Roma haa unSilvio Pellegrini, ilaccusato di aver scattato ladi Gabriel Natale, uno dei due americani accusati dell’del vice brigadiere MarioRega, mentre eranella caserma di via in Selci a Roma e averla poi diffusa in un gruppo Whatsapp. Pellegrini è imputato con le accuse di abuso d'ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. La pm Maria Sabina Calabretta aveva chiesto una condanna a une due mesi. “Non c’era necessità investigativa di fare quellané di divulgarla”, ha detto nella sua requisitoria la rappresentante dell’accusa. "Nulla giustifica la divulgazione diin una ...