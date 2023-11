Omicidio Cerciello | la beffa | condannato il carabiniere che scattò la foto all’americano bendato

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il tribunale di Roma haa un anno Silvio Pellegrini, ilaccusato di aver scattato ladi Gabriel Natale Hjorth, uno dei due americani accusati dell’del vice brigadiere MarioRega (in attesa che si rifaccia il processo d’Appello dopo l’annullamento delle condanne da parte della Cassazione), mentre eranella caserma di via in Selci a Roma e averla poi diffusa in un gruppo whatsapp. Pellegrini è imputato con le accuse di abuso d’ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. La pm Maria Sabina Calabretta aveva chiesto una condanna a un anno e due mesi. Il delittoe quelladi Hjorth“come un terrorista” Provavo vergogna, mi sono sentito impotente”, ...