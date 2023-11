Olio extravergine | la tempesta perfetta | perché può sparire dal bancone del super

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Per la prima volta dopo due anni ad ottobre i prezzi di alcuni generi alimentari calano anziché aumentare. È il caso di alcune varietà di ortofrutta. Ma è presto per cantare vittoria. Su alcune derrate alimentari sta per abbattersi una nuova. Succede all'di oliva la cui produzione è letteralmente crollata in tutti i Paesi del Mediterraneo: Italia, Spagna, Grecia e Tunisia registrano un calo impressionante nella produzione olivicola. La Spagna, ad esempio, è passata nel volgere di pochi anni da 1,8 milioni di tonnellate della campagna 2018-2019 a 1,4 milioni della campagna 2021-2022. Ma quest'anno si fermerà a 765mila tonnellate. Poco più di un terzo rispetto al picco produttivo raggiunto quattro anni or sono. In Italia non è andata meglio. La produzione di oro verde è passata dalle ...