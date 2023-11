Offerta folle dalla Premier League | 21 milioni a stagione per il francese

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il top club difa sul serio per il campione del calcio: pronta una maxida 21di euro a. La sosta per le nazionali regala sempre storie da poter raccontare nel corso degli anni. In queste due settimane in cui i campionati sono fermi, si giocano partite che possono finire nella storia di questo sport. E spesso sono match in cui sono presenti nazionali con posizioni bassissime nel ranking FIFA. Ma in che modo una semplice gara di qualificazione agli Europei può essere scritta nelle pagine di calcio? Può bastare un semplice gol del San Marino o l’Andorra che fa un punto. Ma a volte questi paesi entrano nella storiaparte sbagliata. In questa sosta è stata Gibilterra a prendersi una pagina degli almanacchi sportivi ...