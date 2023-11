Nuovo Centro Porsche | a Milano la nuova concessionaria

Prodi a Napoli: "Oggi Sud è periferia, serve nuova politica mediterranea"

"Io insisto tanto sulla politica mediterranea perché o si ritorna aldi un sistema o c'è la periferia. E tutto il Mezzogiorno è una periferia". Lo ha detto l'ex ... e riattirare dii ...

Innovazione Urbana Lab, un percorso immersivo presenta il nuovo centro culturale per bambini il Resto del Carlino

In India apre un nuovo centro d'arte contemporanea Sky Arte

Trento, da martedì 69 nuovi posti auto blu in via Pilati

Le tariffe saranno quelle della prima corona rossa, 2 euro e 20 centesimi o 2 euro in caso di pagamento digitale Aprirà domani, martedì 21 novembre, nel primo pomeriggio il parcheggio di via Pilati, c ...

Scott Pilgrim, Bryan O' Malley felice del nuovo ruolo di Knives: 'L'abbiamo ri-orientata'

rendendola più centrale per il successo della band e permettendole di non essere ricordata di nuovo per i risvolti tristi di cui era al centro, quanto piuttosto, per tutto quello che accade dopo che ...