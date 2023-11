Nuova fiamma per Manuel Bortuzzo | si chiama Ilenia e ha due figli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sul profilo di, pochi giorni fa, appare la suafidanzata. Dopo la storia finita con Lulù Selassié e la fine della frequentazione con l’influencer Angelica Benevieri, si accende una. Per il nuotatore paralimpico inizia un’ altra storia d’ amore. Chi è la fortunata in questione? Chi è laragazza diUna story sul profilo Instagram diattira particolarmente l’attenzione. L’atleta si trovava in compagnia di una ragazza che corrisponde al profilo diCaccavale. La story viene pubblicata proprio da lei, per poi essere condivisa da, e ritraeva i due mano nella mano in un ristorante. A conferma del loro legame la frase scritta da ...