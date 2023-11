Non sono colpevole e non è un omicidio di Stato Porro contro la tesi di Elena Cecchettin

Leggi su iltempo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ogni volta piange il cuore un po' di più. E se ci spingiamo a elencare i nomi delle 103 donne uccise nel 2023, di cui 82 in ambito familiare o affettivo, e 53 dal partner (o ex), le lacrimedavvero troppe. Troppo è il dolore delle persone a loro care. Giulia Cecchetin è l'ultima in ordine cronologico, accoltellata e gettata come un rifiuto in un canale adiacente al lago di Barcis, vicenda per cui è indagato l'ex fidanzato Filippo Turetta. Intanto, ha fatto il giro del web la feroce e comprensibile critica rivolta dalla sorella della vittima,Cecchetin, al “sistema patriarcale” che caratterizza la società italiana – a suo dire - figlia “del patriarcato e della cultura dello stupro”. Parole pronunciate con lucidità e veemenza in diretta su Rete 4, durante la trasmissione Dritto e Rovescio, e ribadite poi in una lettera pubblicata dal Corriere ...