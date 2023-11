(Di lunedì 20 novembre 2023) Giuseppedurissimo nei confronti diLa Rue e. Il giornalista si è scontrato in trasmissione con l'amico di uno dei due trapper

Selvaggia Lucarelli : “Teo Mammucari ha un ego strabordante - le sue scuse non sono vere”

La sorella di Giulia Cecchettin : “Turetta? I mostri non sono malati - sono figli sani del patriarcato - della cultura dello stupro”

Atp Finals - Sinner ringrazia Torino : “Mi avete accolto come un bambino. Non scorderò mai quando sono entrato la prima volta in campo”

Papa Francesco : “Oggi si preferisce avere un cagnolino che un figlio. Ci sono più veterinari che pediatri e questo non è un buon segnale”

Il presidente polacco Duda non vuole Donald Tusk come primo ministro

Le elezioni di quest'annostate vinte dal partito Diritto e Giustizia", ha insistito il ... ha affermato che la coalizione guidata da Tuskè riuscita a convincerlo a continuare la tradizione ...

"Non sono artisti". Cruciani sbotta: scontro in tv su Simba la Rue e Baby gang ilGiornale.it

La lettera di Elena Cecchettin: «I "mostri" non sono malati, sono figli sani del patriarcato» Corriere della Sera

Bertolucci: "Sinner non ancora grande chef, ma ha preso la prima stella"

Basket A2, Rimini: Tac negativa per Johnson. Dell’Agnello: “Ci rialzeremo”

C’è un’aria pesante in sala stampa e non potrebbe altrimenti, dopo la pesante sconfitta patita da RivieraBanca contro Trieste. Pesante ma non ...