Non provo più nulla E il papà svela le chat con Giulia Cecchettin

Meloni provoca Schlein dopo il no ad Atreju : “Bertinotti non aveva mica paura”

Michela Noli uccisa come Giulia Cecchettin - la mamma non si rassegna : "Provo rabbia e impotenza"

Vi ricordate di Maurizio Zamboni Ecco cosa fa oggi il Postino di C'è posta per te

Maurizio Zamboni, il postino di C'è posta per te: cosa fa oggi Maurizio Zamboniè andato solo via da C'è posta per te ma ha lasciato definitivamente anche il mondo dello spettacolo. Oggi, ...

Il papà di Giulia Cecchettin: "Non provo né odio né rabbia" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Il papà di Giulia Cecchettin: 'Non provo più nulla, penso a lei ... Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin, il papà sui genitori di Filippo Turetta: «Non provo né odio né rabbia»

«In questo momento non provo né odio né rabbia. Penso solo alla mia Giulia, che ora non c’è più». Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vignovo, ...

Il papà di Giulia Cecchettin: 'Non provo più nulla, penso a lei'

"Non provo rabbia, non provo nulla. Io penso alla mia Giulia che per me ormai non c'è più". Sono le uniche parole che stamani ha detto ai giornalisti Gino Cecchettin, padre di Giulia, uscendo dalla su ...