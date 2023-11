Non possiamo frenare l’IA Il monito di Younger | ex capo di MI6

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 novembre 2023) Chi non vuole un’Intelligenza artificiale etica? Attenzione, però, a non essere troppo prudenti, cioè a non rinviare l’introduzione della nuova tecnologia finché non abbiamo dimostrato che non ha alcun rischio associato. Altrimenti, si realizzerà “il rischio più grande di tutti, ovvero che non avremo un ecosistema di innovazione e finiremo per affidarci a beni e servizi forniti da un sistema avversario” rimanendo senza “né privacy né sicurezza”. A parlare è sir Alex, il più longevodel Secret Intelligence Service (o MI6), l’agenzia d’intelligence britannica che ha guidato dal 2014 al 2020. Le sue parole suonano molto britanniche, visto che il Regno Unito, a differenza di Stati Uniti e Unione europea, ha recentemente ribadito la volontà di astenersi dalla regolamentazione del settore. “Siamo tutti genitori e cittadini”, ha detto ...