Non mi diverto più Lo sfogo di Teo Mammucari su Ballando con le Stelle

(Di lunedì 20 novembre 2023) L'atteggiamento del comico, dalla prima puntata dello show del sabato sera di Rai Uno, è oggetto di critiche da parte della giuria. Per questo, Teoha manifestato il suo dissenso a Domenica In, definendosi stanco

Mammucari - lo sfogo a Domenica in su Ballando : "Non mi diverto più - resto perché ho un contratto"

Marialice Boldi riconfermata segretaria della Lega Valle d'Aosta

ci servono arrivisti, ci servono valdostani che hanno bisogno di dare una mano. Se siamo qui ... Per Aostasera mi occupo di cultura e mia raccontare la vita delle persone. Vorrei vivere in ...

Chiara Ferragni manda di nuovo in tilt i follower con le foto della casa nuova: “Ma la nicchia funeraria”

Si diverte Chiara Ferragni a postare foto random della sua nuova casa per mandare in tilt tutti i follower che a quanto pare, non apprezzano lo stile scelto da lei e Fedez per il lussuoso appartamento ...

Tesla vs Svezia, si salvi chi può (e Musk non può)

La protesta dei 130 lavoratori svedesi in forza a Tesla si sta espandendo a macchia d'olio: diverse categorie artigiane, guidate dai loro sindacati, si stanno unendo al manipolo di 'Davidi' contro il ...