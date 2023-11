“Non i bambini” | tre giorni in piazza per dire basta ai diritti violati nei conflitti

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCirca 1000inPlebiscito hanno partecipato all’iniziativa promossa da insegnanti, genitori,e bambine delle scuole napoletane “Dalla Parte Dei” e di FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, nell’ambito della “Giornata Internazionale deidell’Infanzia”. Al centro dellauna torcia, come quella olimpica, simbolo di pace, perché con la sua accensione nell’antica Grecia si interrompevano le guerre. Le barbarie del conflitto in Medio Oriente, iin particolar modo quelli dei, da Napoli una sola voce perno a tutte le guerre. “In questa Giornata Internazionale dedicata aidell’Infanzia – ha sottolineato ...

Figli di coppie omogenitoriali - la giurista : “Per i bambini già nati non ci devono essere discriminazioni. Non alla morale di Stato”

Gaza - la fiaccolata dei bambini palestinesi contro la guerra : "Israeliani non avete cuore - che colpe abbiamo noi?" - VIDEO

Smartphone ai bambini - i consigli dell’esperto del MIT : “Non serve connessione né addebito dati. Così i più piccoli possono apprendere in modo non passivo”

Insulti ai tifosi durante Italia - Macedonia - i bambini non ci stanno e scambiano le bandiere

Matematica - c'è un nuovo metodo per non farla odiare ai bambini

Gli effetti sul cervello dei bambini che guardano la tv e usano i videogiochi non sono solo negativi

Orfani di femminicidio: uno su 3 ha visto la madre morire, più casi al Sud

'La tragedia dei femminicidi purtroppofinisce - ricorda Marco Rossi Doria presidente di Con i- . Siamo tutti colpiti da questa condizione terribile. Centinaia die ragazzi ...

Siracusa, apre la casa del sorriso

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, è stata inaugurata a Siracusa la Casa del Sorriso, la quinta struttura aperta in Italia da Fondazione Cesvi per contrastare la povertà educativa, la ...

“Chi è condannato per reati sessuali non deve lavorare a contatto con minorenni”: l’appello della Garante per l’infanzia

Imporre l’obbligo di presentazione del casellario giudiziale anche a chi fa volontariato a contatto con minori “in oratori, palestre, campi da gioco, associazioni, luoghi di ritrovo e campi estivi, a ...